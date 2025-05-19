KurseKategorien
Währungen / TCPC
Zurück zum Aktien

TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund

6.56 USD 0.09 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCPC hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.54 bis zu einem Hoch von 6.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCPC News

Tagesspanne
6.54 6.67
Jahresspanne
6.27 9.72
Vorheriger Schlusskurs
6.65
Eröffnung
6.66
Bid
6.56
Ask
6.86
Tief
6.54
Hoch
6.67
Volumen
787
Tagesänderung
-1.35%
Monatsänderung
-8.89%
6-Monatsänderung
-17.79%
Jahresänderung
-20.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K