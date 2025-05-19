Währungen / TCPC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.56 USD 0.09 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCPC hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.54 bis zu einem Hoch von 6.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCPC News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP: 18% Discount, 15% Yield, But Still A No-Go (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital downgraded to ’BB+’ by Fitch on asset quality concerns
- Earnings call transcript: BlackRock TCP Q2 2025 earnings miss, shares drop
- BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BlackRock TCP Capital Corp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital (TCPC) Earnings Transcript
- TCPC Earnings Miss Estimates
- BlackRock TCP earnings missed, revenue fell short of estimates
- BlackRock TCP Capital Q2 2025 slides: NAV declines but dividend fully covered
- BlackRock TCP (TCPC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SLR Investment (SLRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Ares Capital (ARCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BlackRock TCP Capital chief compliance officer Ariel Hazzard to resign July 31
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- How To Build A Global $1,000,000 Dividend Portfolio To Yield 11%+ In 15 Years
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- BlackRock TCP: 14.7% Dividend May Catch Your Eye; This One's Better Left Alone
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP Capital: The Bleeding Hasn't Stopped Yet (NASDAQ:TCPC)
- How To Build A $100,000 Dividend Portfolio That Could Yield 10.75% In 15 Years
- BlackRock TCP Capital amends credit facility terms
Tagesspanne
6.54 6.67
Jahresspanne
6.27 9.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.65
- Eröffnung
- 6.66
- Bid
- 6.56
- Ask
- 6.86
- Tief
- 6.54
- Hoch
- 6.67
- Volumen
- 787
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- -8.89%
- 6-Monatsänderung
- -17.79%
- Jahresänderung
- -20.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K