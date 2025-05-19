货币 / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.71 USD 0.01 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCPC汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点6.68和高点6.79进行交易。
关注BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCPC新闻
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP: 18% Discount, 15% Yield, But Still A No-Go (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital downgraded to ’BB+’ by Fitch on asset quality concerns
- Earnings call transcript: BlackRock TCP Q2 2025 earnings miss, shares drop
- BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BlackRock TCP Capital Corp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital (TCPC) Earnings Transcript
- TCPC Earnings Miss Estimates
- BlackRock TCP earnings missed, revenue fell short of estimates
- BlackRock TCP Capital Q2 2025 slides: NAV declines but dividend fully covered
- BlackRock TCP (TCPC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SLR Investment (SLRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Ares Capital (ARCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BlackRock TCP Capital chief compliance officer Ariel Hazzard to resign July 31
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- How To Build A Global $1,000,000 Dividend Portfolio To Yield 11%+ In 15 Years
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- BlackRock TCP: 14.7% Dividend May Catch Your Eye; This One's Better Left Alone
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP Capital: The Bleeding Hasn't Stopped Yet (NASDAQ:TCPC)
- How To Build A $100,000 Dividend Portfolio That Could Yield 10.75% In 15 Years
- BlackRock TCP Capital amends credit facility terms
日范围
6.68 6.79
年范围
6.27 9.72
- 前一天收盘价
- 6.72
- 开盘价
- 6.68
- 卖价
- 6.71
- 买价
- 7.01
- 最低价
- 6.68
- 最高价
- 6.79
- 交易量
- 692
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- -6.81%
- 6个月变化
- -15.91%
- 年变化
- -18.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值