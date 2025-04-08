Moedas / SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.46 USD 0.02 (1.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SXTP para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.49.
Veja a dinâmica do par de moedas 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SXTP Notícias
Faixa diária
1.38 1.49
Faixa anual
0.41 4.42
- Fechamento anterior
- 1.44
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.38
- High
- 1.49
- Volume
- 82
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 4.29%
- Mudança de 6 meses
- -18.44%
- Mudança anual
- 16.80%
