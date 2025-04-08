Divisas / SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.44 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SXTP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.43, mientras que el máximo ha alcanzado 1.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTP News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- 60 Degrees Pharma to begin trial of tafenoquine for chronic babesiosis
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 60 Degrees Pharmaceuticals to study tafenoquine against Lyme disease
- 60 Degrees Pharmaceuticals closes $5 million public offering
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- 60 Degrees Pharma targets $245 million market for babesiosis treatment
- 60 Degrees Pharmaceuticals stock surges on canine babesiosis treatment plans
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu purchases $14,410 in stock
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu buys $14,410 in stock
- 60 Degrees Pharmaceuticals introduces new malaria drug packaging
- Babesiosis Incidence in U.S. 10x Higher Than CDC Estimates, According to Insurance Claims Study Commissioned by 60 Degrees Pharmaceuticals
- Ascendiant Capital lowers 60 Degrees stock price target to $7
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
Rango diario
1.43 1.47
Rango anual
0.41 4.42
- Cierres anteriores
- 1.44
- Open
- 1.44
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.43
- High
- 1.47
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.86%
- Cambio a 6 meses
- -19.55%
- Cambio anual
- 15.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B