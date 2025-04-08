Валюты / SXTP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.44 USD 0.07 (5.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SXTP за сегодня изменился на 5.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.36, а максимальная — 1.44.
Следите за динамикой 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SXTP
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- 60 Degrees Pharma to begin trial of tafenoquine for chronic babesiosis
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 60 Degrees Pharmaceuticals to study tafenoquine against Lyme disease
- 60 Degrees Pharmaceuticals closes $5 million public offering
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- 60 Degrees Pharma targets $245 million market for babesiosis treatment
- 60 Degrees Pharmaceuticals stock surges on canine babesiosis treatment plans
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu purchases $14,410 in stock
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu buys $14,410 in stock
- 60 Degrees Pharmaceuticals introduces new malaria drug packaging
- Babesiosis Incidence in U.S. 10x Higher Than CDC Estimates, According to Insurance Claims Study Commissioned by 60 Degrees Pharmaceuticals
- Ascendiant Capital lowers 60 Degrees stock price target to $7
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
Дневной диапазон
1.36 1.44
Годовой диапазон
0.41 4.42
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.36
- High
- 1.44
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 5.11%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- -19.55%
- Годовое изменение
- 15.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.