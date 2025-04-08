QuotazioniSezioni
SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc

1.36 USD 0.10 (6.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SXTP ha avuto una variazione del -6.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.45.

Segui le dinamiche di 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.34 1.45
Intervallo Annuale
0.41 4.42
Chiusura Precedente
1.46
Apertura
1.42
Bid
1.36
Ask
1.66
Minimo
1.34
Massimo
1.45
Volume
154
Variazione giornaliera
-6.85%
Variazione Mensile
-2.86%
Variazione Semestrale
-24.02%
Variazione Annuale
8.80%
