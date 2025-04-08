Valute / SXTP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.36 USD 0.10 (6.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SXTP ha avuto una variazione del -6.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTP News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- 60 Degrees Pharma to begin trial of tafenoquine for chronic babesiosis
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 60 Degrees Pharmaceuticals to study tafenoquine against Lyme disease
- 60 Degrees Pharmaceuticals closes $5 million public offering
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- 60 Degrees Pharma targets $245 million market for babesiosis treatment
- 60 Degrees Pharmaceuticals stock surges on canine babesiosis treatment plans
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu purchases $14,410 in stock
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu buys $14,410 in stock
- 60 Degrees Pharmaceuticals introduces new malaria drug packaging
- Babesiosis Incidence in U.S. 10x Higher Than CDC Estimates, According to Insurance Claims Study Commissioned by 60 Degrees Pharmaceuticals
- Ascendiant Capital lowers 60 Degrees stock price target to $7
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
Intervallo Giornaliero
1.34 1.45
Intervallo Annuale
0.41 4.42
- Chiusura Precedente
- 1.46
- Apertura
- 1.42
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Minimo
- 1.34
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 154
- Variazione giornaliera
- -6.85%
- Variazione Mensile
- -2.86%
- Variazione Semestrale
- -24.02%
- Variazione Annuale
- 8.80%
21 settembre, domenica