货币 / SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.44 USD 0.07 (5.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SXTP汇率已更改5.11%。当日，交易品种以低点1.36和高点1.44进行交易。
关注60 Degrees Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.36 1.44
年范围
0.41 4.42
- 前一天收盘价
- 1.37
- 开盘价
- 1.37
- 卖价
- 1.44
- 买价
- 1.74
- 最低价
- 1.36
- 最高价
- 1.44
- 交易量
- 31
- 日变化
- 5.11%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- -19.55%
- 年变化
- 15.20%
