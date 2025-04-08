Devises / SXTP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.36 USD 0.10 (6.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SXTP a changé de -6.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.34 et à un maximum de 1.45.
Suivez la dynamique 60 Degrees Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTP Nouvelles
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- 60 Degrees Pharma to begin trial of tafenoquine for chronic babesiosis
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 60 Degrees Pharmaceuticals to study tafenoquine against Lyme disease
- 60 Degrees Pharmaceuticals closes $5 million public offering
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- 60 Degrees Pharma targets $245 million market for babesiosis treatment
- 60 Degrees Pharmaceuticals stock surges on canine babesiosis treatment plans
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu purchases $14,410 in stock
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu buys $14,410 in stock
- 60 Degrees Pharmaceuticals introduces new malaria drug packaging
- Babesiosis Incidence in U.S. 10x Higher Than CDC Estimates, According to Insurance Claims Study Commissioned by 60 Degrees Pharmaceuticals
- Ascendiant Capital lowers 60 Degrees stock price target to $7
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
Range quotidien
1.34 1.45
Range Annuel
0.41 4.42
- Clôture Précédente
- 1.46
- Ouverture
- 1.42
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Plus Bas
- 1.34
- Plus Haut
- 1.45
- Volume
- 154
- Changement quotidien
- -6.85%
- Changement Mensuel
- -2.86%
- Changement à 6 Mois
- -24.02%
- Changement Annuel
- 8.80%
20 septembre, samedi