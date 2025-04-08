Währungen / SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.39 USD 0.07 (4.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SXTP hat sich für heute um -4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die 60 Degrees Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTP News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- 60 Degrees Pharma to begin trial of tafenoquine for chronic babesiosis
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 60 Degrees Pharmaceuticals to study tafenoquine against Lyme disease
- 60 Degrees Pharmaceuticals closes $5 million public offering
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- 60 Degrees Pharma targets $245 million market for babesiosis treatment
- 60 Degrees Pharmaceuticals stock surges on canine babesiosis treatment plans
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu purchases $14,410 in stock
- 60 degrees pharmaceuticals director Cheryl Xu buys $14,410 in stock
- 60 Degrees Pharmaceuticals introduces new malaria drug packaging
- Babesiosis Incidence in U.S. 10x Higher Than CDC Estimates, According to Insurance Claims Study Commissioned by 60 Degrees Pharmaceuticals
- Ascendiant Capital lowers 60 Degrees stock price target to $7
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
Tagesspanne
1.34 1.45
Jahresspanne
0.41 4.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.42
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.45
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -4.79%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- -22.35%
- Jahresänderung
- 11.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K