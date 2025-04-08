通貨 / SXTP
SXTP: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc
1.46 USD 0.02 (1.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXTPの今日の為替レートは、1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり1.38の安値と1.49の高値で取引されました。
60 Degrees Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.38 1.49
1年のレンジ
0.41 4.42
- 以前の終値
- 1.44
- 始値
- 1.42
- 買値
- 1.46
- 買値
- 1.76
- 安値
- 1.38
- 高値
- 1.49
- 出来高
- 82
- 1日の変化
- 1.39%
- 1ヶ月の変化
- 4.29%
- 6ヶ月の変化
- -18.44%
- 1年の変化
- 16.80%
