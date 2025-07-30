Moedas / SWX
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)
78.82 USD 0.34 (0.43%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWX para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.43 e o mais alto foi 79.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Southwest Gas Holdings Inc (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
78.43 79.15
Faixa anual
64.69 80.54
- Fechamento anterior
- 79.16
- Open
- 78.89
- Bid
- 78.82
- Ask
- 79.12
- Low
- 78.43
- High
- 79.15
- Volume
- 160
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- -0.49%
- Mudança de 6 meses
- 10.16%
- Mudança anual
- 7.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh