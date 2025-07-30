CotationsSections
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)

78.45 USD 0.53 (0.67%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SWX a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.11 et à un maximum de 79.07.

Range quotidien
78.11 79.07
Range Annuel
64.69 80.54
Clôture Précédente
78.98
Ouverture
79.06
Bid
78.45
Ask
78.75
Plus Bas
78.11
Plus Haut
79.07
Volume
566
Changement quotidien
-0.67%
Changement Mensuel
-0.96%
Changement à 6 Mois
9.64%
Changement Annuel
6.56%
