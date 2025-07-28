Валюты / SWX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)
78.47 USD 1.19 (1.49%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWX за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.03, а максимальная — 79.45.
Следите за динамикой Southwest Gas Holdings Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SWX
- Centuri завершает отделение от Southwest Gas и назначает нового председателя совета директоров
- Сандовал, директор Southwest Gas, покупает акции на $1 885
- Sandoval, Southwest Gas director, buys $1,885 in stock
- Southwest Gas Holdings: True Value Of Core Business Is Currently Obscured (undefined:SWX)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- This Southwest Gas Analyst Turns Bullish; Here Are Top 2 Upgrades For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- BofA Securities upgrades Southwest Gas stock rating to Buy on Centuri sale
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Southwest Gas stock hits 52-week high at 80.32 USD
- Centuri Holdings stock drops after Southwest Gas prices secondary offering
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Southwest Gas Holdings Q2 2025 beats EPS expectations
- Southwest Gas Q2 2025 presentation: 22% profit growth, reaffirms full-year guidance
- Southwest Gas (SWX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Southwest Gas shares fall 3% as Q2 revenue misses estimates
- Southwest Gas Hold earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Sempra Energy Set to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Icahn Enterprises Q2 2025 slides: Narrowed losses amid continued segment challenges
- Duke Energy Set to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Southwest Gas Holdings outlook revised to stable by Fitch
- Atmos Energy (ATO) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Southwest Gas (SWX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Will Southwest Gas (SWX) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Дневной диапазон
78.03 79.45
Годовой диапазон
64.69 80.54
- Предыдущее закрытие
- 79.66
- Open
- 79.23
- Bid
- 78.47
- Ask
- 78.77
- Low
- 78.03
- High
- 79.45
- Объем
- 596
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -0.93%
- 6-месячное изменение
- 9.67%
- Годовое изменение
- 6.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.