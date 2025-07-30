KurseKategorien
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)

78.98 USD 0.18 (0.23%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SWX hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.43 bis zu einem Hoch von 79.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southwest Gas Holdings Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
78.43 79.66
Jahresspanne
64.69 80.54
Vorheriger Schlusskurs
79.16
Eröffnung
78.89
Bid
78.98
Ask
79.28
Tief
78.43
Hoch
79.66
Volumen
638
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-0.29%
6-Monatsänderung
10.38%
Jahresänderung
7.28%
