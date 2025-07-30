Währungen / SWX
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)
78.98 USD 0.18 (0.23%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWX hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.43 bis zu einem Hoch von 79.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southwest Gas Holdings Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
78.43 79.66
Jahresspanne
64.69 80.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.16
- Eröffnung
- 78.89
- Bid
- 78.98
- Ask
- 79.28
- Tief
- 78.43
- Hoch
- 79.66
- Volumen
- 638
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.29%
- 6-Monatsänderung
- 10.38%
- Jahresänderung
- 7.28%
