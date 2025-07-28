货币 / SWX
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)
79.42 USD 0.95 (1.21%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SWX汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点78.52和高点79.47进行交易。
关注Southwest Gas Holdings Inc (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SWX新闻
日范围
78.52 79.47
年范围
64.69 80.54
- 前一天收盘价
- 78.47
- 开盘价
- 78.62
- 卖价
- 79.42
- 买价
- 79.72
- 最低价
- 78.52
- 最高价
- 79.47
- 交易量
- 120
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- 11.00%
- 年变化
- 7.88%
