통화 / SWX
SWX: Southwest Gas Holdings Inc (DE)
78.45 USD 0.53 (0.67%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SWX 환율이 오늘 -0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.11이고 고가는 79.07이었습니다.
Southwest Gas Holdings Inc (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SWX News
- 사우스웨스트 가스, 4분기 주당 0.62달러 배당금 발표
- Southwest Gas declares $0.62 per share fourth quarter dividend
- 센추리, Southwest Gas와 완전 분리…이사회 의장 임명
- 샌도벌, Southwest Gas 이사, 240만원 상당 주식 매수
- Sandoval, Southwest Gas director, buys $1,885 in stock
- Southwest Gas Holdings: True Value Of Core Business Is Currently Obscured (undefined:SWX)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- This Southwest Gas Analyst Turns Bullish; Here Are Top 2 Upgrades For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- BofA Securities upgrades Southwest Gas stock rating to Buy on Centuri sale
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Southwest Gas stock hits 52-week high at 80.32 USD
- Centuri Holdings stock drops after Southwest Gas prices secondary offering
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Southwest Gas Holdings Q2 2025 beats EPS expectations
- Southwest Gas Q2 2025 presentation: 22% profit growth, reaffirms full-year guidance
- Southwest Gas (SWX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Southwest Gas shares fall 3% as Q2 revenue misses estimates
- Southwest Gas Hold earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Sempra Energy Set to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Icahn Enterprises Q2 2025 slides: Narrowed losses amid continued segment challenges
- Duke Energy Set to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Southwest Gas Holdings outlook revised to stable by Fitch
- Atmos Energy (ATO) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
일일 변동 비율
78.11 79.07
년간 변동
64.69 80.54
- 이전 종가
- 78.98
- 시가
- 79.06
- Bid
- 78.45
- Ask
- 78.75
- 저가
- 78.11
- 고가
- 79.07
- 볼륨
- 566
- 일일 변동
- -0.67%
- 월 변동
- -0.96%
- 6개월 변동
- 9.64%
- 년간 변동율
- 6.56%
