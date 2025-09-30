- Visão do mercado
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
A taxa do SRTA para hoje mudou para -1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.02 e o mais alto foi 5.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Strata Critical Medical, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SRTA hoje?
Hoje Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) está avaliado em 5.10. O instrumento é negociado dentro de -1.54%, o fechamento de ontem foi 5.18, e o volume de negociação atingiu 1406. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SRTA em tempo real.
As ações de Strata Critical Medical, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Strata Critical Medical, Inc. está avaliado em 5.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.17% e USD. Monitore os movimentos de SRTA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SRTA?
Você pode comprar ações de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) pelo preço atual 5.10. Ordens geralmente são executadas perto de 5.10 ou 5.40, enquanto 1406 e -2.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SRTA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SRTA?
Investir em Strata Critical Medical, Inc. envolve considerar a faixa anual 3.85 - 6.02 e o preço atual 5.10. Muitos comparam 18.06% e 16.17% antes de enviar ordens em 5.10 ou 5.40. Estude as mudanças diárias de preço de SRTA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Strata Critical Medical, Inc.?
O maior preço de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) no último ano foi 6.02. As ações oscilaram bastante dentro de 3.85 - 6.02, e a comparação com 5.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Strata Critical Medical, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Strata Critical Medical, Inc.?
O menor preço de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) no ano foi 3.85. A comparação com o preço atual 5.10 e 3.85 - 6.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SRTA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SRTA?
No passado Strata Critical Medical, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.18 e 16.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.18
- Open
- 5.24
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Low
- 5.02
- High
- 5.31
- Volume
- 1.406 K
- Mudança diária
- -1.54%
- Mudança mensal
- 18.06%
- Mudança de 6 meses
- 16.17%
- Mudança anual
- 16.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4