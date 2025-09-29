КотировкиРазделы
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.

5.07 USD 0.11 (2.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRTA за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.31.

Следите за динамикой Strata Critical Medical, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRTA сегодня?

Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) сегодня оценивается на уровне 5.07. Инструмент торгуется в пределах -2.12%, вчерашнее закрытие составило 5.18, а торговый объем достиг 1043. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strata Critical Medical, Inc.?

Strata Critical Medical, Inc. в настоящее время оценивается в 5.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.49% и USD. Отслеживайте движения SRTA на графике в реальном времени.

Как купить акции SRTA?

Вы можете купить акции Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) по текущей цене 5.07. Ордера обычно размещаются около 5.07 или 5.37, тогда как 1043 и -3.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRTA?

Инвестирование в Strata Critical Medical, Inc. предполагает учет годового диапазона 3.85 - 6.02 и текущей цены 5.07. Многие сравнивают 17.36% и 15.49% перед размещением ордеров на 5.07 или 5.37. Изучайте ежедневные изменения цены SRTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?

Самая высокая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) за последний год составила 6.02. Акции заметно колебались в пределах 3.85 - 6.02, сравнение с 5.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strata Critical Medical, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?

Самая низкая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) за год составила 3.85. Сравнение с текущими 5.07 и 3.85 - 6.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRTA?

В прошлом Strata Critical Medical, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.18 и 15.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.02 5.31
Годовой диапазон
3.85 6.02
Предыдущее закрытие
5.18
Open
5.24
Bid
5.07
Ask
5.37
Low
5.02
High
5.31
Объем
1.043 K
Дневное изменение
-2.12%
Месячное изменение
17.36%
6-месячное изменение
15.49%
Годовое изменение
15.49%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.