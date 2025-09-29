- Обзор рынка
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
Курс SRTA за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.31.
Следите за динамикой Strata Critical Medical, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRTA сегодня?
Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) сегодня оценивается на уровне 5.07. Инструмент торгуется в пределах -2.12%, вчерашнее закрытие составило 5.18, а торговый объем достиг 1043. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strata Critical Medical, Inc.?
Strata Critical Medical, Inc. в настоящее время оценивается в 5.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.49% и USD. Отслеживайте движения SRTA на графике в реальном времени.
Как купить акции SRTA?
Вы можете купить акции Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) по текущей цене 5.07. Ордера обычно размещаются около 5.07 или 5.37, тогда как 1043 и -3.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRTA?
Инвестирование в Strata Critical Medical, Inc. предполагает учет годового диапазона 3.85 - 6.02 и текущей цены 5.07. Многие сравнивают 17.36% и 15.49% перед размещением ордеров на 5.07 или 5.37. Изучайте ежедневные изменения цены SRTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?
Самая высокая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) за последний год составила 6.02. Акции заметно колебались в пределах 3.85 - 6.02, сравнение с 5.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strata Critical Medical, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?
Самая низкая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) за год составила 3.85. Сравнение с текущими 5.07 и 3.85 - 6.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRTA?
В прошлом Strata Critical Medical, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.18 и 15.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.18
- Open
- 5.24
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Low
- 5.02
- High
- 5.31
- Объем
- 1.043 K
- Дневное изменение
- -2.12%
- Месячное изменение
- 17.36%
- 6-месячное изменение
- 15.49%
- Годовое изменение
- 15.49%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%