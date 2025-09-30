- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
Il tasso di cambio SRTA ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.02 e ad un massimo di 5.31.
Segui le dinamiche di Strata Critical Medical, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SRTA oggi?
Oggi le azioni Strata Critical Medical, Inc. sono prezzate a 5.10. Viene scambiato all'interno di -1.54%, la chiusura di ieri è stata 5.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 1406. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SRTA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Strata Critical Medical, Inc. pagano dividendi?
Strata Critical Medical, Inc. è attualmente valutato a 5.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SRTA.
Come acquistare azioni SRTA?
Puoi acquistare azioni Strata Critical Medical, Inc. al prezzo attuale di 5.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.10 o 5.40, mentre 1406 e -2.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SRTA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SRTA?
Investire in Strata Critical Medical, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 3.85 - 6.02 e il prezzo attuale 5.10. Molti confrontano 18.06% e 16.17% prima di effettuare ordini su 5.10 o 5.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SRTA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Strata Critical Medical, Inc.?
Il prezzo massimo di Strata Critical Medical, Inc. nell'ultimo anno è stato 6.02. All'interno di 3.85 - 6.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Strata Critical Medical, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Strata Critical Medical, Inc.?
Il prezzo più basso di Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) nel corso dell'anno è stato 3.85. Confrontandolo con gli attuali 5.10 e 3.85 - 6.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SRTA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SRTA?
Strata Critical Medical, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.18 e 16.17%.
- Chiusura Precedente
- 5.18
- Apertura
- 5.24
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Minimo
- 5.02
- Massimo
- 5.31
- Volume
- 1.406 K
- Variazione giornaliera
- -1.54%
- Variazione Mensile
- 18.06%
- Variazione Semestrale
- 16.17%
- Variazione Annuale
- 16.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4