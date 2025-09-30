- Übersicht
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
Der Wechselkurs von SRTA hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.02 bis zu einem Hoch von 5.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strata Critical Medical, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SRTA heute?
Die Aktie von Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) notiert heute bei 5.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.18 und das Handelsvolumen erreichte 1406. Das Live-Chart von SRTA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SRTA Dividenden?
Strata Critical Medical, Inc. wird derzeit mit 5.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SRTA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SRTA-Aktien?
Sie können Aktien von Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) zum aktuellen Kurs von 5.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.10 oder 5.40 platziert, während 1406 und -2.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SRTA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SRTA-Aktien?
Bei einer Investition in Strata Critical Medical, Inc. müssen die jährliche Spanne 3.85 - 6.02 und der aktuelle Kurs 5.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.06% und 16.17%, bevor sie Orders zu 5.10 oder 5.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SRTA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strata Critical Medical, Inc.?
Der höchste Kurs von Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) im vergangenen Jahr lag bei 6.02. Innerhalb von 3.85 - 6.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Strata Critical Medical, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strata Critical Medical, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) im Laufe des Jahres betrug 3.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.10 und der Spanne 3.85 - 6.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SRTA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SRTA statt?
Strata Critical Medical, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.18 und 16.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.18
- Eröffnung
- 5.24
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Tief
- 5.02
- Hoch
- 5.31
- Volumen
- 1.406 K
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- 18.06%
- 6-Monatsänderung
- 16.17%
- Jahresänderung
- 16.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4