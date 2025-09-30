- Aperçu
SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
Le taux de change de SRTA a changé de -1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.02 et à un maximum de 5.31.
Suivez la dynamique Strata Critical Medical, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SRTA aujourd'hui ?
L'action Strata Critical Medical, Inc. est cotée à 5.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.54%, a clôturé hier à 5.18 et son volume d'échange a atteint 1406. Le graphique en temps réel du cours de SRTA présente ces mises à jour.
L'action Strata Critical Medical, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Strata Critical Medical, Inc. est actuellement valorisé à 5.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SRTA.
Comment acheter des actions SRTA ?
Vous pouvez acheter des actions Strata Critical Medical, Inc. au cours actuel de 5.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.10 ou de 5.40, le 1406 et le -2.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SRTA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SRTA ?
Investir dans Strata Critical Medical, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.85 - 6.02 et le prix actuel 5.10. Beaucoup comparent 18.06% et 16.17% avant de passer des ordres à 5.10 ou 5.40. Consultez le graphique du cours de SRTA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strata Critical Medical, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Strata Critical Medical, Inc. l'année dernière était 6.02. Au cours de 3.85 - 6.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Strata Critical Medical, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Strata Critical Medical, Inc. ?
Le cours le plus bas de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) sur l'année a été 3.85. Sa comparaison avec 5.10 et 3.85 - 6.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SRTA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SRTA a-t-elle été divisée ?
Strata Critical Medical, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.18 et 16.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.18
- Ouverture
- 5.24
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Plus Bas
- 5.02
- Plus Haut
- 5.31
- Volume
- 1.406 K
- Changement quotidien
- -1.54%
- Changement Mensuel
- 18.06%
- Changement à 6 Mois
- 16.17%
- Changement Annuel
- 16.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4