SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
El tipo de cambio de SRTA de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.02, mientras que el máximo ha alcanzado 5.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Strata Critical Medical, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SRTA hoy?
Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) se evalúa hoy en 5.10. El instrumento se negocia dentro de -1.54%; el cierre de ayer ha sido 5.18 y el volumen comercial ha alcanzado 1406. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SRTA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
Strata Critical Medical, Inc. se evalúa actualmente en 5.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.17% y USD. Monitoree los movimientos de SRTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SRTA?
Puede comprar acciones de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) al precio actual de 5.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.10 o 5.40, mientras que 1406 y -2.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SRTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SRTA?
Invertir en Strata Critical Medical, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 3.85 - 6.02 y el precio actual 5.10. Muchos comparan 18.06% y 16.17% antes de colocar órdenes en 5.10 o 5.40. Estudie los cambios diarios de precios de SRTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
El precio más alto de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) en el último año ha sido 6.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.85 - 6.02, una comparación con 5.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Strata Critical Medical, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
El precio más bajo de Strata Critical Medical, Inc. (SRTA) para el año ha sido 3.85. La comparación con los actuales 5.10 y 3.85 - 6.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SRTA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SRTA?
En el pasado, Strata Critical Medical, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.18 y 16.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.18
- Open
- 5.24
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Low
- 5.02
- High
- 5.31
- Volumen
- 1.406 K
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- 18.06%
- Cambio a 6 meses
- 16.17%
- Cambio anual
- 16.17%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.