SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
SRTAの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり5.02の安値と5.31の高値で取引されました。
Strata Critical Medical, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SRTA株の現在の価格は？
Strata Critical Medical, Inc.の株価は本日5.10です。-1.54%内で取引され、前日の終値は5.18、取引量は1406に達しました。SRTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株は配当を出しますか？
Strata Critical Medical, Inc.の現在の価格は5.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.17%やUSDにも注目します。SRTAの動きはライブチャートで確認できます。
SRTA株を買う方法は？
Strata Critical Medical, Inc.の株は現在5.10で購入可能です。注文は通常5.10または5.40付近で行われ、1406や-2.67%が市場の動きを示します。SRTAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SRTA株に投資する方法は？
Strata Critical Medical, Inc.への投資では、年間の値幅3.85 - 6.02と現在の5.10を考慮します。注文は多くの場合5.10や5.40で行われる前に、18.06%や16.17%と比較されます。SRTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株の最高値は？
Strata Critical Medical, Inc.の過去1年の最高値は6.02でした。3.85 - 6.02内で株価は大きく変動し、5.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strata Critical Medical, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株の最低値は？
Strata Critical Medical, Inc.(SRTA)の年間最安値は3.85でした。現在の5.10や3.85 - 6.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SRTAの動きはライブチャートで確認できます。
SRTAの株式分割はいつ行われましたか？
Strata Critical Medical, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.18、16.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.18
- 始値
- 5.24
- 買値
- 5.10
- 買値
- 5.40
- 安値
- 5.02
- 高値
- 5.31
- 出来高
- 1.406 K
- 1日の変化
- -1.54%
- 1ヶ月の変化
- 18.06%
- 6ヶ月の変化
- 16.17%
- 1年の変化
- 16.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
