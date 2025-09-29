クォートセクション
通貨 / SRTA
株に戻る

SRTA: Strata Critical Medical, Inc.

5.10 USD 0.08 (1.54%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRTAの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり5.02の安値と5.31の高値で取引されました。

Strata Critical Medical, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SRTA株の現在の価格は？

Strata Critical Medical, Inc.の株価は本日5.10です。-1.54%内で取引され、前日の終値は5.18、取引量は1406に達しました。SRTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株は配当を出しますか？

Strata Critical Medical, Inc.の現在の価格は5.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.17%やUSDにも注目します。SRTAの動きはライブチャートで確認できます。

SRTA株を買う方法は？

Strata Critical Medical, Inc.の株は現在5.10で購入可能です。注文は通常5.10または5.40付近で行われ、1406や-2.67%が市場の動きを示します。SRTAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SRTA株に投資する方法は？

Strata Critical Medical, Inc.への投資では、年間の値幅3.85 - 6.02と現在の5.10を考慮します。注文は多くの場合5.10や5.40で行われる前に、18.06%や16.17%と比較されます。SRTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株の最高値は？

Strata Critical Medical, Inc.の過去1年の最高値は6.02でした。3.85 - 6.02内で株価は大きく変動し、5.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strata Critical Medical, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株の最低値は？

Strata Critical Medical, Inc.(SRTA)の年間最安値は3.85でした。現在の5.10や3.85 - 6.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SRTAの動きはライブチャートで確認できます。

SRTAの株式分割はいつ行われましたか？

Strata Critical Medical, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.18、16.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.02 5.31
1年のレンジ
3.85 6.02
以前の終値
5.18
始値
5.24
買値
5.10
買値
5.40
安値
5.02
高値
5.31
出来高
1.406 K
1日の変化
-1.54%
1ヶ月の変化
18.06%
6ヶ月の変化
16.17%
1年の変化
16.17%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待