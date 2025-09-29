报价部分
货币 / SRTA
回到股票

SRTA: Strata Critical Medical, Inc.

5.10 USD 0.08 (1.54%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SRTA汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.31进行交易。

关注Strata Critical Medical, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SRTA股票今天的价格是多少？

Strata Critical Medical, Inc.股票今天的定价为5.10。它在-1.54%范围内交易，昨天的收盘价为5.18，交易量达到1406。SRTA的实时价格图表显示了这些更新。

Strata Critical Medical, Inc.股票是否支付股息？

Strata Critical Medical, Inc.目前的价值为5.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.17%和USD。实时查看图表以跟踪SRTA走势。

如何购买SRTA股票？

您可以以5.10的当前价格购买Strata Critical Medical, Inc.股票。订单通常设置在5.10或5.40附近，而1406和-2.67%显示市场活动。立即关注SRTA的实时图表更新。

如何投资SRTA股票？

投资Strata Critical Medical, Inc.需要考虑年度范围3.85 - 6.02和当前价格5.10。许多人在以5.10或5.40下订单之前，会比较18.06%和。实时查看SRTA价格图表，了解每日变化。

Strata Critical Medical, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strata Critical Medical, Inc.的最高价格是6.02。在3.85 - 6.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strata Critical Medical, Inc.的绩效。

Strata Critical Medical, Inc.股票的最低价格是多少？

Strata Critical Medical, Inc.（SRTA）的最低价格为3.85。将其与当前的5.10和3.85 - 6.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SRTA股票是什么时候拆分的？

Strata Critical Medical, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.18和16.17%中可见。

日范围
5.02 5.31
年范围
3.85 6.02
前一天收盘价
5.18
开盘价
5.24
卖价
5.10
买价
5.40
最低价
5.02
最高价
5.31
交易量
1.406 K
日变化
-1.54%
月变化
18.06%
6个月变化
16.17%
年变化
16.17%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值