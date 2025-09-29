SRTA: Strata Critical Medical, Inc.
今日SRTA汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.31进行交易。
关注Strata Critical Medical, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SRTA股票今天的价格是多少？
Strata Critical Medical, Inc.股票今天的定价为5.10。它在-1.54%范围内交易，昨天的收盘价为5.18，交易量达到1406。SRTA的实时价格图表显示了这些更新。
Strata Critical Medical, Inc.股票是否支付股息？
Strata Critical Medical, Inc.目前的价值为5.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.17%和USD。实时查看图表以跟踪SRTA走势。
如何购买SRTA股票？
您可以以5.10的当前价格购买Strata Critical Medical, Inc.股票。订单通常设置在5.10或5.40附近，而1406和-2.67%显示市场活动。立即关注SRTA的实时图表更新。
如何投资SRTA股票？
投资Strata Critical Medical, Inc.需要考虑年度范围3.85 - 6.02和当前价格5.10。许多人在以5.10或5.40下订单之前，会比较18.06%和。实时查看SRTA价格图表，了解每日变化。
Strata Critical Medical, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Strata Critical Medical, Inc.的最高价格是6.02。在3.85 - 6.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strata Critical Medical, Inc.的绩效。
Strata Critical Medical, Inc.股票的最低价格是多少？
Strata Critical Medical, Inc.（SRTA）的最低价格为3.85。将其与当前的5.10和3.85 - 6.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SRTA股票是什么时候拆分的？
Strata Critical Medical, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.18和16.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.18
- 开盘价
- 5.24
- 卖价
- 5.10
- 买价
- 5.40
- 最低价
- 5.02
- 最高价
- 5.31
- 交易量
- 1.406 K
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- 18.06%
- 6个月变化
- 16.17%
- 年变化
- 16.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值