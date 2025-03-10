Moedas / SPRC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPRC: SciSparc Ltd
4.65 USD 0.18 (4.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPRC para hoje mudou para 4.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.83 e o mais alto foi 4.67.
Veja a dinâmica do par de moedas SciSparc Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRC Notícias
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Faixa diária
3.83 4.67
Faixa anual
0.20 8.50
- Fechamento anterior
- 4.47
- Open
- 4.31
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 3.83
- High
- 4.67
- Volume
- 2.582 K
- Mudança diária
- 4.03%
- Mudança mensal
- 90.57%
- Mudança de 6 meses
- 1450.00%
- Mudança anual
- 1837.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh