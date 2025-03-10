货币 / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd
4.47 USD 2.63 (142.93%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPRC汇率已更改142.93%。当日，交易品种以低点3.65和高点6.36进行交易。
关注SciSparc Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPRC新闻
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
日范围
3.65 6.36
年范围
0.20 8.50
- 前一天收盘价
- 1.84
- 开盘价
- 3.78
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 3.65
- 最高价
- 6.36
- 交易量
- 143.307 K
- 日变化
- 142.93%
- 月变化
- 83.20%
- 6个月变化
- 1390.00%
- 年变化
- 1762.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值