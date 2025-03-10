통화 / SPRC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SPRC: SciSparc Ltd
4.77 USD 0.12 (2.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPRC 환율이 오늘 2.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.16이고 고가는 5.19이었습니다.
SciSparc Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRC News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
일일 변동 비율
4.16 5.19
년간 변동
0.20 8.50
- 이전 종가
- 4.65
- 시가
- 4.40
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- 저가
- 4.16
- 고가
- 5.19
- 볼륨
- 1.783 K
- 일일 변동
- 2.58%
- 월 변동
- 95.49%
- 6개월 변동
- 1490.00%
- 년간 변동율
- 1887.50%
20 9월, 토요일