Devises / SPRC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPRC: SciSparc Ltd
4.77 USD 0.12 (2.58%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPRC a changé de 2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.16 et à un maximum de 5.19.
Suivez la dynamique SciSparc Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRC Nouvelles
- Clearmind Medicine obtient jusqu’à 10 millions $ en billets convertibles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Range quotidien
4.16 5.19
Range Annuel
0.20 8.50
- Clôture Précédente
- 4.65
- Ouverture
- 4.40
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Plus Bas
- 4.16
- Plus Haut
- 5.19
- Volume
- 1.783 K
- Changement quotidien
- 2.58%
- Changement Mensuel
- 95.49%
- Changement à 6 Mois
- 1490.00%
- Changement Annuel
- 1887.50%
20 septembre, samedi