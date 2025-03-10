通貨 / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd
4.65 USD 0.18 (4.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPRCの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり3.83の安値と4.67の高値で取引されました。
SciSparc Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPRC News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
1日のレンジ
3.83 4.67
1年のレンジ
0.20 8.50
- 以前の終値
- 4.47
- 始値
- 4.31
- 買値
- 4.65
- 買値
- 4.95
- 安値
- 3.83
- 高値
- 4.67
- 出来高
- 2.582 K
- 1日の変化
- 4.03%
- 1ヶ月の変化
- 90.57%
- 6ヶ月の変化
- 1450.00%
- 1年の変化
- 1837.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K