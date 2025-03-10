クォートセクション
通貨 / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd

4.65 USD 0.18 (4.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPRCの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり3.83の安値と4.67の高値で取引されました。

SciSparc Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.83 4.67
1年のレンジ
0.20 8.50
以前の終値
4.47
始値
4.31
買値
4.65
買値
4.95
安値
3.83
高値
4.67
出来高
2.582 K
1日の変化
4.03%
1ヶ月の変化
90.57%
6ヶ月の変化
1450.00%
1年の変化
1837.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K