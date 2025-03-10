Валюты / SPRC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPRC: SciSparc Ltd
1.84 USD 0.04 (2.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPRC за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.76, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой SciSparc Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPRC
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Дневной диапазон
1.76 1.87
Годовой диапазон
0.20 8.50
- Предыдущее закрытие
- 1.80
- Open
- 1.87
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.76
- High
- 1.87
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 2.22%
- Месячное изменение
- -24.59%
- 6-месячное изменение
- 513.33%
- Годовое изменение
- 666.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.