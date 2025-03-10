QuotazioniSezioni
Valute / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd

4.77 USD 0.12 (2.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPRC ha avuto una variazione del 2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.16 e ad un massimo di 5.19.

Segui le dinamiche di SciSparc Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.16 5.19
Intervallo Annuale
0.20 8.50
Chiusura Precedente
4.65
Apertura
4.40
Bid
4.77
Ask
5.07
Minimo
4.16
Massimo
5.19
Volume
1.783 K
Variazione giornaliera
2.58%
Variazione Mensile
95.49%
Variazione Semestrale
1490.00%
Variazione Annuale
1887.50%
