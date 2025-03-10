Valute / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd
4.77 USD 0.12 (2.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPRC ha avuto una variazione del 2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.16 e ad un massimo di 5.19.
Segui le dinamiche di SciSparc Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPRC News
- Clearmind Medicine ottiene fino a 10 milioni di dollari in obbligazioni convertibili
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- SciSparc sets shareholder vote dates for AutoMax merger
- Clearmind files patent for obesity and liver disease treatment
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- SciSparc to implement 1-for-21 reverse share split on July 3
- SciSparc secures Japanese patent for pain relief combo
- SciSparc Shares Are Soaring Monday: What's Going On? - SciSparc (NASDAQ:SPRC)
Intervallo Giornaliero
4.16 5.19
Intervallo Annuale
0.20 8.50
- Chiusura Precedente
- 4.65
- Apertura
- 4.40
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Minimo
- 4.16
- Massimo
- 5.19
- Volume
- 1.783 K
- Variazione giornaliera
- 2.58%
- Variazione Mensile
- 95.49%
- Variazione Semestrale
- 1490.00%
- Variazione Annuale
- 1887.50%
21 settembre, domenica