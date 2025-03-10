Währungen / SPRC
SPRC: SciSparc Ltd
4.49 USD 0.16 (3.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPRC hat sich für heute um -3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.16 bis zu einem Hoch von 4.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die SciSparc Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPRC News
Tagesspanne
4.16 4.64
Jahresspanne
0.20 8.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.65
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Tief
- 4.16
- Hoch
- 4.64
- Volumen
- 767
- Tagesänderung
- -3.44%
- Monatsänderung
- 84.02%
- 6-Monatsänderung
- 1396.67%
- Jahresänderung
- 1770.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K