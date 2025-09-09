Moedas / SOUN
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
15.38 USD 0.26 (1.72%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOUN para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.77 e o mais alto foi 15.64.
Veja a dinâmica do par de moedas SoundHound AI Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.77 15.64
Faixa anual
4.45 24.98
- Fechamento anterior
- 15.12
- Open
- 15.57
- Bid
- 15.38
- Ask
- 15.68
- Low
- 14.77
- High
- 15.64
- Volume
- 32.792 K
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 22.16%
- Mudança de 6 meses
- 85.97%
- Mudança anual
- 227.93%
