КотировкиРазделы
Валюты / SOUN
Назад в Рынок акций США

SOUN: SoundHound AI Inc - Class A

14.69 USD 0.50 (3.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOUN за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.74, а максимальная — 14.72.

Следите за динамикой SoundHound AI Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SOUN

Дневной диапазон
13.74 14.72
Годовой диапазон
4.45 24.98
Предыдущее закрытие
14.19
Open
14.30
Bid
14.69
Ask
14.99
Low
13.74
High
14.72
Объем
51.211 K
Дневное изменение
3.52%
Месячное изменение
16.68%
6-месячное изменение
77.63%
Годовое изменение
213.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.