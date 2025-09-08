Валюты / SOUN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
14.69 USD 0.50 (3.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOUN за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.74, а максимальная — 14.72.
Следите за динамикой SoundHound AI Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOUN
- Navigating Uncertainty: Why I've Upgraded SoundHound AI To A Hold (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound vs. C3.ai: Which AI Stock Has More Upside Now?
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- 3 Emerging Tech Stocks That Could Help Set You Up for Life
- Oppenheimer Starts Coverage on SoundHound AI (SOUN) With Perform Rating
- Can a $10,000 Investment in SoundHound AI Make You a Millionaire?
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- From Polaris to Vision AI: Is SoundHound Building a Moat in GenAI?
- SoundHound AI на конференции Piper Sandler: стратегический рост и инновации
- SoundHound AI at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and Innovation
- SoundHound имеет технологическое преимущество, но и высокий риск оценки
- SoundHound has tech edge but also high valuation risk
- Is SoundHound AI (SOUN) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Why SoundHound AI Stock Skyrocketed 26% Last Month and Has Kept Soaring in September
- SoundHound AI stock price target raised to $17 from $15 at DA Davidson
- What's Going On With SoundHound AI Stock Tuesday? - SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound AI acquires Interactions to expand conversational AI capabilities
- Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. SoundHound AI
- SOUN vs. PLTR: Should You Bet on SoundHound Stock or Stick With Palantir? - TipRanks.com
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- What Are the 10 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now?
- SoundHound AI: I Won’t Chase This Rally Until Cash Flow Improves (NASDAQ:SOUN)
Дневной диапазон
13.74 14.72
Годовой диапазон
4.45 24.98
- Предыдущее закрытие
- 14.19
- Open
- 14.30
- Bid
- 14.69
- Ask
- 14.99
- Low
- 13.74
- High
- 14.72
- Объем
- 51.211 K
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- 16.68%
- 6-месячное изменение
- 77.63%
- Годовое изменение
- 213.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.