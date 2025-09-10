통화 / SOUN
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
16.25 USD 0.62 (3.97%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOUN 환율이 오늘 3.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.61이고 고가는 16.62이었습니다.
SoundHound AI Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
15.61 16.62
년간 변동
4.45 24.98
- 이전 종가
- 15.63
- 시가
- 15.67
- Bid
- 16.25
- Ask
- 16.55
- 저가
- 15.61
- 고가
- 16.62
- 볼륨
- 79.951 K
- 일일 변동
- 3.97%
- 월 변동
- 29.07%
- 6개월 변동
- 96.49%
- 년간 변동율
- 246.48%
