KurseKategorien
Währungen / SOUN
Zurück zum Aktien

SOUN: SoundHound AI Inc - Class A

15.63 USD 0.51 (3.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOUN hat sich für heute um 3.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.77 bis zu einem Hoch von 16.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die SoundHound AI Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOUN News

Tagesspanne
14.77 16.25
Jahresspanne
4.45 24.98
Vorheriger Schlusskurs
15.12
Eröffnung
15.57
Bid
15.63
Ask
15.93
Tief
14.77
Hoch
16.25
Volumen
80.913 K
Tagesänderung
3.37%
Monatsänderung
24.15%
6-Monatsänderung
89.00%
Jahresänderung
233.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K