SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
15.63 USD 0.51 (3.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOUN hat sich für heute um 3.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.77 bis zu einem Hoch von 16.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die SoundHound AI Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOUN News
Tagesspanne
14.77 16.25
Jahresspanne
4.45 24.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.12
- Eröffnung
- 15.57
- Bid
- 15.63
- Ask
- 15.93
- Tief
- 14.77
- Hoch
- 16.25
- Volumen
- 80.913 K
- Tagesänderung
- 3.37%
- Monatsänderung
- 24.15%
- 6-Monatsänderung
- 89.00%
- Jahresänderung
- 233.26%
