Devises / SOUN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
16.25 USD 0.62 (3.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOUN a changé de 3.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.61 et à un maximum de 16.62.
Suivez la dynamique SoundHound AI Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOUN Nouvelles
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- Here is What to Know Beyond Why SoundHound AI, Inc. (SOUN) is a Trending Stock
- SoundHound AI Stock Is Down 27% in 2025. Where Could It Be at the End of 2026?
- 2 Hyper-Growth Tech Stocks to Buy in 2025
- SoundHound AI Marches Higher After Making Acquisition
- SoundHound Bets on Amelia 7: Can Agentic AI Boost Enterprise Growth?
- Prediction: These Could Be the Next Tech Multibagger Stocks
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Where Will SoundHound Be in 1 Year?
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- Navigating Uncertainty: Why I've Upgraded SoundHound AI To A Hold (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound vs. C3.ai: Which AI Stock Has More Upside Now?
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- 3 Emerging Tech Stocks That Could Help Set You Up for Life
- Oppenheimer Starts Coverage on SoundHound AI (SOUN) With Perform Rating
- Can a $10,000 Investment in SoundHound AI Make You a Millionaire?
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- From Polaris to Vision AI: Is SoundHound Building a Moat in GenAI?
- SoundHound AI à la conférence Piper Sandler : Croissance stratégique et innovation
- SoundHound AI at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and Innovation
- SoundHound dispose d’un avantage technologique mais présente aussi un risque de valorisation élevée
- SoundHound has tech edge but also high valuation risk
- Is SoundHound AI (SOUN) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
Range quotidien
15.61 16.62
Range Annuel
4.45 24.98
- Clôture Précédente
- 15.63
- Ouverture
- 15.67
- Bid
- 16.25
- Ask
- 16.55
- Plus Bas
- 15.61
- Plus Haut
- 16.62
- Volume
- 79.951 K
- Changement quotidien
- 3.97%
- Changement Mensuel
- 29.07%
- Changement à 6 Mois
- 96.49%
- Changement Annuel
- 246.48%
20 septembre, samedi