通貨 / SOUN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A
15.63 USD 0.51 (3.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOUNの今日の為替レートは、3.37%変化しました。日中、通貨は1あたり14.77の安値と16.25の高値で取引されました。
SoundHound AI Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOUN News
- SoundHound AI Marches Higher After Making Acquisition
- SoundHound Bets on Amelia 7: Can Agentic AI Boost Enterprise Growth?
- Prediction: These Could Be the Next Tech Multibagger Stocks
- SoundHound AI, Inc. (SOUN) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Where Will SoundHound Be in 1 Year?
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- Navigating Uncertainty: Why I've Upgraded SoundHound AI To A Hold (NASDAQ:SOUN)
- SoundHound vs. C3.ai: Which AI Stock Has More Upside Now?
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- 3 Emerging Tech Stocks That Could Help Set You Up for Life
- Oppenheimer Starts Coverage on SoundHound AI (SOUN) With Perform Rating
- Can a $10,000 Investment in SoundHound AI Make You a Millionaire?
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- From Polaris to Vision AI: Is SoundHound Building a Moat in GenAI?
- SoundHound AI、パイパー・サンドラー会議で戦略的成長とイノベーションを発表
- SoundHound AI at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and Innovation
- SoundHoundはテクノロジー面で優位だが高い評価リスクも抱える
- SoundHound has tech edge but also high valuation risk
- Is SoundHound AI (SOUN) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Why SoundHound AI Stock Skyrocketed 26% Last Month and Has Kept Soaring in September
- SoundHound AI stock price target raised to $17 from $15 at DA Davidson
- What's Going On With SoundHound AI Stock Tuesday? - SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)
1日のレンジ
14.77 16.25
1年のレンジ
4.45 24.98
- 以前の終値
- 15.12
- 始値
- 15.57
- 買値
- 15.63
- 買値
- 15.93
- 安値
- 14.77
- 高値
- 16.25
- 出来高
- 80.899 K
- 1日の変化
- 3.37%
- 1ヶ月の変化
- 24.15%
- 6ヶ月の変化
- 89.00%
- 1年の変化
- 233.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K