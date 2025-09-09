クォートセクション
通貨 / SOUN
SOUN: SoundHound AI Inc - Class A

15.63 USD 0.51 (3.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOUNの今日の為替レートは、3.37%変化しました。日中、通貨は1あたり14.77の安値と16.25の高値で取引されました。

SoundHound AI Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.77 16.25
1年のレンジ
4.45 24.98
以前の終値
15.12
始値
15.57
買値
15.63
買値
15.93
安値
14.77
高値
16.25
出来高
80.899 K
1日の変化
3.37%
1ヶ月の変化
24.15%
6ヶ月の変化
89.00%
1年の変化
233.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K