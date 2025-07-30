Moedas / SONO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SONO: Sonos Inc
15.38 USD 0.29 (1.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SONO para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.13 e o mais alto foi 15.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonos Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONO Notícias
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Sonos (SONO) is a Great Choice
- Sonos (SONO) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why Is GoPro (GPRO) Up 32.5% Since Last Earnings Report?
- Sonos: With Return To Growth Expected, A Light Emerges (NASDAQ:SONO)
- Sonos: Green Shoots Might Be Emerging (NASDAQ:SONO)
- Sonos (SONO) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Here's Why Sonos (SONO) is a Strong Momentum Stock
- Sonos at Rosenblatt Summit: Strategic Shifts Amid AI Focus
- Earnings Estimates Rising for Sonos (SONO): Will It Gain?
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- Sonos' Q3 Earnings Meet Estimates, Revenues Beat, Stock Up
- Sonos Q3 2025 slides reveal strong earnings beat, strategic pricing shifts
- Sonos (SONO) Q3 Revenue Tops by 6%
- Sonos (SONO) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sonos (SONO) Meets Q3 Earnings Estimates
- Sonos shares surge as Q3 results top expectations
- Sonos earnings beat by $0.45, revenue topped estimates
- Sonos Inc (SONO) sees Coliseum Capital increase stake by $2.59 million
- Deezer H1 2025 slides: Music streamer turns profitable as cost-cutting measures take effect
- Sonos to Announce Q3 Earnings: Here's What You Should Know
- Dolby Laboratories (DLB) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Tuesday’s Top Insider Trades: Significant Buys and Sells Revealed
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Sonos major shareholder buys $14.8 million in stock
Faixa diária
15.13 15.38
Faixa anual
7.63 15.89
- Fechamento anterior
- 15.09
- Open
- 15.25
- Bid
- 15.38
- Ask
- 15.68
- Low
- 15.13
- High
- 15.38
- Volume
- 966
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 12.76%
- Mudança de 6 meses
- 44.55%
- Mudança anual
- 24.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh