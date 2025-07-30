货币 / SONO
SONO: Sonos Inc
15.43 USD 0.09 (0.58%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SONO汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点15.31和高点15.61进行交易。
关注Sonos Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SONO新闻
日范围
15.31 15.61
年范围
7.63 15.89
- 前一天收盘价
- 15.52
- 开盘价
- 15.49
- 卖价
- 15.43
- 买价
- 15.73
- 最低价
- 15.31
- 最高价
- 15.61
- 交易量
- 1.145 K
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 13.12%
- 6个月变化
- 45.02%
- 年变化
- 24.74%
