Divisas / SONO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SONO: Sonos Inc
15.09 USD 0.43 (2.77%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SONO de hoy ha cambiado un -2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.07, mientras que el máximo ha alcanzado 15.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sonos Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONO News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Sonos (SONO) is a Great Choice
- Sonos (SONO) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why Is GoPro (GPRO) Up 32.5% Since Last Earnings Report?
- Sonos: With Return To Growth Expected, A Light Emerges (NASDAQ:SONO)
- Sonos: Green Shoots Might Be Emerging (NASDAQ:SONO)
- Sonos (SONO) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Here's Why Sonos (SONO) is a Strong Momentum Stock
- Sonos at Rosenblatt Summit: Strategic Shifts Amid AI Focus
- Earnings Estimates Rising for Sonos (SONO): Will It Gain?
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- Sonos' Q3 Earnings Meet Estimates, Revenues Beat, Stock Up
- Sonos Q3 2025 slides reveal strong earnings beat, strategic pricing shifts
- Sonos (SONO) Q3 Revenue Tops by 6%
- Sonos (SONO) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sonos (SONO) Meets Q3 Earnings Estimates
- Sonos shares surge as Q3 results top expectations
- Sonos earnings beat by $0.45, revenue topped estimates
- Sonos Inc (SONO) sees Coliseum Capital increase stake by $2.59 million
- Deezer H1 2025 slides: Music streamer turns profitable as cost-cutting measures take effect
- Sonos to Announce Q3 Earnings: Here's What You Should Know
- Dolby Laboratories (DLB) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Tuesday’s Top Insider Trades: Significant Buys and Sells Revealed
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Sonos major shareholder buys $14.8 million in stock
Rango diario
15.07 15.72
Rango anual
7.63 15.89
- Cierres anteriores
- 15.52
- Open
- 15.46
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Low
- 15.07
- High
- 15.72
- Volumen
- 3.349 K
- Cambio diario
- -2.77%
- Cambio mensual
- 10.63%
- Cambio a 6 meses
- 41.82%
- Cambio anual
- 21.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B