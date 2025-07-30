Валюты / SONO
SONO: Sonos Inc
15.52 USD 0.04 (0.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SONO за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.23, а максимальная — 15.54.
Следите за динамикой Sonos Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.23 15.54
Годовой диапазон
7.63 15.89
- Предыдущее закрытие
- 15.56
- Open
- 15.51
- Bid
- 15.52
- Ask
- 15.82
- Low
- 15.23
- High
- 15.54
- Объем
- 4.466 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 13.78%
- 6-месячное изменение
- 45.86%
- Годовое изменение
- 25.46%
