Devises / SONO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SONO: Sonos Inc
15.57 USD 0.08 (0.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SONO a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.36 et à un maximum de 15.66.
Suivez la dynamique Sonos Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONO Nouvelles
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Sonos (SONO) is a Great Choice
- Sonos (SONO) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why Is GoPro (GPRO) Up 32.5% Since Last Earnings Report?
- Sonos: With Return To Growth Expected, A Light Emerges (NASDAQ:SONO)
- Sonos: Green Shoots Might Be Emerging (NASDAQ:SONO)
- Sonos (SONO) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Here's Why Sonos (SONO) is a Strong Momentum Stock
- Sonos at Rosenblatt Summit: Strategic Shifts Amid AI Focus
- Earnings Estimates Rising for Sonos (SONO): Will It Gain?
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- Sonos' Q3 Earnings Meet Estimates, Revenues Beat, Stock Up
- Sonos Q3 2025 slides reveal strong earnings beat, strategic pricing shifts
- Sonos (SONO) Q3 Revenue Tops by 6%
- Sonos (SONO) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sonos (SONO) Meets Q3 Earnings Estimates
- Sonos shares surge as Q3 results top expectations
- Sonos earnings beat by $0.45, revenue topped estimates
- Sonos Inc (SONO) sees Coliseum Capital increase stake by $2.59 million
- Deezer H1 2025 slides: Music streamer turns profitable as cost-cutting measures take effect
- Sonos to Announce Q3 Earnings: Here's What You Should Know
- Dolby Laboratories (DLB) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Tuesday’s Top Insider Trades: Significant Buys and Sells Revealed
- One Big Beautiful Bill Act a tailwind for Apple and others - Morgan Stanley
- Sonos major shareholder buys $14.8 million in stock
Range quotidien
15.36 15.66
Range Annuel
7.63 15.89
- Clôture Précédente
- 15.49
- Ouverture
- 15.45
- Bid
- 15.57
- Ask
- 15.87
- Plus Bas
- 15.36
- Plus Haut
- 15.66
- Volume
- 3.668 K
- Changement quotidien
- 0.52%
- Changement Mensuel
- 14.15%
- Changement à 6 Mois
- 46.33%
- Changement Annuel
- 25.87%
20 septembre, samedi