SONO: Sonos Inc

15.49 USD 0.40 (2.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SONO hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.13 bis zu einem Hoch von 15.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sonos Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SONO News

Tagesspanne
15.13 15.56
Jahresspanne
7.63 15.89
Vorheriger Schlusskurs
15.09
Eröffnung
15.25
Bid
15.49
Ask
15.79
Tief
15.13
Hoch
15.56
Volumen
3.887 K
Tagesänderung
2.65%
Monatsänderung
13.56%
6-Monatsänderung
45.58%
Jahresänderung
25.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K