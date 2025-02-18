Moedas / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.75 USD 0.02 (0.13%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOHU para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.40 e o mais alto foi 15.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Sohu.com Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.40 15.86
Faixa anual
7.79 17.24
- Fechamento anterior
- 15.77
- Open
- 15.69
- Bid
- 15.75
- Ask
- 16.05
- Low
- 15.40
- High
- 15.86
- Volume
- 52
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- -1.75%
- Mudança de 6 meses
- 17.89%
- Mudança anual
- 0.32%
