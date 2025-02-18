Devises / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.58 USD 0.15 (0.95%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOHU a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.58 et à un maximum de 15.86.
Suivez la dynamique Sohu.com Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SOHU Nouvelles
- Jefferies raises Sohu.com stock price target to $18 on solid earnings
- Sohu.com Limited (SOHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sohu reports 2Q results with gaming outperformance offsetting marketing weakness
- Citi cuts Sohu.com price target to $17, maintains Buy rating
- Trip.com, ZIM Integrated Shipping Services And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Paychex (NASDAQ:PAYX)
- SOHU.COM REPORTS FIRST QUARTER 2025 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Top 3 Tech And Telcom Stocks That Are Preparing To Pump In Q2 - IAC (NASDAQ:IAC), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- Sohu: Cash Cushion Fails To Mask Ad Slump And Gaming Woes
- Sohu.com Limited (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
15.58 15.86
Range Annuel
7.79 17.24
- Clôture Précédente
- 15.73
- Ouverture
- 15.78
- Bid
- 15.58
- Ask
- 15.88
- Plus Bas
- 15.58
- Plus Haut
- 15.86
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- -2.81%
- Changement à 6 Mois
- 16.62%
- Changement Annuel
- -0.76%
