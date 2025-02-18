CotationsSections
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares

15.58 USD 0.15 (0.95%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SOHU a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.58 et à un maximum de 15.86.

Suivez la dynamique Sohu.com Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
15.58 15.86
Range Annuel
7.79 17.24
Clôture Précédente
15.73
Ouverture
15.78
Bid
15.58
Ask
15.88
Plus Bas
15.58
Plus Haut
15.86
Volume
79
Changement quotidien
-0.95%
Changement Mensuel
-2.81%
Changement à 6 Mois
16.62%
Changement Annuel
-0.76%
