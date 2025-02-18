통화 / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.58 USD 0.15 (0.95%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOHU 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.58이고 고가는 15.86이었습니다.
Sohu.com Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.58 15.86
년간 변동
7.79 17.24
- 이전 종가
- 15.73
- 시가
- 15.78
- Bid
- 15.58
- Ask
- 15.88
- 저가
- 15.58
- 고가
- 15.86
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- 16.62%
- 년간 변동율
- -0.76%
20 9월, 토요일