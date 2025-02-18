クォートセクション
通貨 / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares

15.73 USD 0.04 (0.25%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOHUの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり15.40の安値と15.86の高値で取引されました。

Sohu.com Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.40 15.86
1年のレンジ
7.79 17.24
以前の終値
15.77
始値
15.69
買値
15.73
買値
16.03
安値
15.40
高値
15.86
出来高
115
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
-1.87%
6ヶ月の変化
17.74%
1年の変化
0.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K