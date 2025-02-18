通貨 / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.73 USD 0.04 (0.25%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOHUの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり15.40の安値と15.86の高値で取引されました。
Sohu.com Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOHU News
- Jefferies raises Sohu.com stock price target to $18 on solid earnings
- Sohu.com Limited (SOHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sohu reports 2Q results with gaming outperformance offsetting marketing weakness
- Citi cuts Sohu.com price target to $17, maintains Buy rating
- Trip.com, ZIM Integrated Shipping Services And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Paychex (NASDAQ:PAYX)
- SOHU.COM REPORTS FIRST QUARTER 2025 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Top 3 Tech And Telcom Stocks That Are Preparing To Pump In Q2 - IAC (NASDAQ:IAC), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- Sohu: Cash Cushion Fails To Mask Ad Slump And Gaming Woes
- Sohu.com Limited (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
15.40 15.86
1年のレンジ
7.79 17.24
- 以前の終値
- 15.77
- 始値
- 15.69
- 買値
- 15.73
- 買値
- 16.03
- 安値
- 15.40
- 高値
- 15.86
- 出来高
- 115
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -1.87%
- 6ヶ月の変化
- 17.74%
- 1年の変化
- 0.19%
