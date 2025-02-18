货币 / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.67 USD 0.13 (0.84%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOHU汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点15.55和高点15.95进行交易。
关注Sohu.com Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOHU新闻
- Jefferies raises Sohu.com stock price target to $18 on solid earnings
- Sohu.com Limited (SOHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sohu reports 2Q results with gaming outperformance offsetting marketing weakness
- Citi cuts Sohu.com price target to $17, maintains Buy rating
- Trip.com, ZIM Integrated Shipping Services And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Paychex (NASDAQ:PAYX)
- SOHU.COM REPORTS FIRST QUARTER 2025 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Top 3 Tech And Telcom Stocks That Are Preparing To Pump In Q2 - IAC (NASDAQ:IAC), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- Sohu: Cash Cushion Fails To Mask Ad Slump And Gaming Woes
- Sohu.com Limited (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
15.55 15.95
年范围
7.79 17.24
- 前一天收盘价
- 15.54
- 开盘价
- 15.70
- 卖价
- 15.67
- 买价
- 15.97
- 最低价
- 15.55
- 最高价
- 15.95
- 交易量
- 293
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- -2.25%
- 6个月变化
- 17.29%
- 年变化
- -0.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值