SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.58 USD 0.15 (0.95%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOHU ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.58 e ad un massimo di 15.86.
Segui le dinamiche di Sohu.com Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOHU News
- Jefferies raises Sohu.com stock price target to $18 on solid earnings
- Sohu.com Limited (SOHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sohu reports 2Q results with gaming outperformance offsetting marketing weakness
- Citi cuts Sohu.com price target to $17, maintains Buy rating
- Trip.com, ZIM Integrated Shipping Services And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Paychex (NASDAQ:PAYX)
- SOHU.COM REPORTS FIRST QUARTER 2025 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Top 3 Tech And Telcom Stocks That Are Preparing To Pump In Q2 - IAC (NASDAQ:IAC), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- Sohu: Cash Cushion Fails To Mask Ad Slump And Gaming Woes
- Sohu.com Limited (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
15.58 15.86
Intervallo Annuale
7.79 17.24
- Chiusura Precedente
- 15.73
- Apertura
- 15.78
- Bid
- 15.58
- Ask
- 15.88
- Minimo
- 15.58
- Massimo
- 15.86
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- -2.81%
- Variazione Semestrale
- 16.62%
- Variazione Annuale
- -0.76%
20 settembre, sabato